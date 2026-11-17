Bolu'da antikacılık yapan Ercan Eroğlu, ibriklerin Anadolu Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "İbrik, Anadolu Türk kültüründe gerçekten çok önemli bir yere sahiptir. Her evde bir veya birden fazla bulunan, halen de talep gören bir üründür. Ciddi anlamda hem maddi hem de manevi değeri olan bir üründür. İbriği anlatmak gerekirse doğumdan ölüme kadar Türk toplumunda yeri olan bir üründür. Bir bebek ilk doğduğunda ilk banyosunu bu ibrikle yapar. Ölümünde ise en son mezara defnedildikten sonra, mezara son su döküldükten sonra ibrik görevini tamamlar ve adetimiz olduğu şekilde mezarlıkta kalır. Gerçekten Anadolu kültürüne sahip çıkan, halen bu ibriği evlerinde bulunduran büyük bir kitle var" dedi.



