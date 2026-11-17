Albayrak Grubu’nun geleneksel İslam Sanatları Sergileri’nin bu yılki teması “Hâne”, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Ziraat Katılım’ın sponsorluğunda; Şanlıurfa, Mersin, Trabzon, Bursa, Erzurum, Kayseri, Ankara, Gaziantep ve Adana olmak üzere 9 şehirde sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Yasemin Darbaz Karaca’nın üstlendiği sergi, “Aile Yılı” temasından ilhamla, aile, yuva, merhamet ve kuşaklar arası bağları İslam sanatının diliyle işliyor.
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