Türkiye Kültür Yolu Festivali 34 milyon insana dokundu

Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl 26 şehirde 34 milyon 486 bin kişiye ulaştı. 25 Nisan’da Şanlıurfa’da başlayıp 15 Kasım’da Adana’da son bulan festivalde, 5 bin 850’den fazla etkinlik gerçekleştirildi. Albayrak Grubu’nun İslam Sanatları Sergileri’nin bu yılki teması “Hâne” de Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 9 şehirde sanatseverlerle buluştu.