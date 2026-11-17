Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından altıncısı gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 15 Kasım’da Adana’da son buldu. Bu yıl 26 şehirde 234 gün boyunca yapılan festivalde, 5 bin 850’yi aşkın etkinlikle 34 milyon 486 bin kişiye ulaşıldı. Festival kapsamında bin 470 lezzet noktasında, 168’i şef olmak üzere 214 isimle Türkiye’nin zengin gastronomi mirası tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2026 yılı sonuçlarını değerlendirerek, kültür ve sanatı toplumun her kesimiyle buluşturma hedefi doğrultusunda festivalin her yıl daha geniş kitlelere ulaştığını vurguladı. Festivalin bu anlayışla hayata geçirildiğini vurgulayan Bakan Ersoy, operadan baleye, tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata, resimden heykele kadar sanatın farklı disiplinlerini Türkiye’nin dört bir yanına taşıdıklarını söyleyerek, “Kültür ve sanatın yalnızca büyük şehirlerde, belirli merkezlerde ya da sınırlı bir izleyici kitlesine ulaşmasını değil, ülkemizin dört bir yanında, her yaştan vatandaşımızın hayatının bir parçası olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

DÜNYACA ÜNLÜ ORKESTRALARA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Bu yıl, dünyaca ünlü Royal Philharmonic Orchestra (Kraliyet Filarmoni Orkestrası), National Arab Orchestra (Ulusal Arap Orkestrası) ve Nai Barghouti gibi uluslararası topluluk ve sanatçılar, özel konserleriyle festivalin uluslararası sanat programına katkı sundu. Stanislavsky Bale Gala gibi önemli sahne prodüksiyonları da sanatseverlerle buluştu. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve CSO Ada Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin önde gelen kültür ve sanat merkezlerinde gerçekleştirilen, biletleri günler öncesinden tükenen etkinlikler yoğun ilgi gördü.

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Festivalin sergi programı da Türk ve dünya sanatının farklı dönemlerini, sanatçılarını ve disiplinlerini bir araya getirdi. “Üç Ressam: Alaettin Aksoy, Mehmet Güleryüz, Komet” sergisi gibi özel seçkiler, sanatseverlere önemli sanatçıların eserlerini bir arada görme ve farklı sanatsal yaklaşımları keşfetme imkanı sundu.

2027’DE 32 ŞEHRE ULAŞACAK

2021 yılında İstanbul’da başlayan ve beş yılda 26 şehre ulaşan Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2027 yılında altı yeni şehrin daha katılımıyla büyümeye devam edecek. Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ’ın festival rotasına eklenmesiyle organizasyon, 2027 yılında toplam 32 şehirde gerçekleştirilecek.

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