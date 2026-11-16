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Uzayda şaşırtan olay: Dev gezegen kayıplara karıştı

13:37, 16/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 13:49, 16/11/2026, Pazartesi
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TOI-2535b gezegeni teleskoplardan tamamen kayboldu.

Uzayda daha önce hiç görülmemiş bir olay yaşandı. Dünya'ya yaklaşık 1.100 ışık yılı mesafede bulunan ve "sıcak Jüpiter" sınıfında yer alan TOI-2535b ötegezegeni, gizli kardeş gezegeniyle yaşadığı kütle çekimsel etkileşim ve yörünge yalpalaması sonucunda Mart 2026 itibarıyla görüş alanından tamamen çıktı.

Gökbilimciler, uzay araştırmalarında heyecan yaratan gizemli bir olayın perde arkasını çözdü.

Yaklaşık 1.100 ışık yılı uzaklıktaki 9,7 milyar yıllık K cücesi yıldız TOI-2535'in etrafında dönen TOI-2535b gezegeninin teleskoplardan adeta buharlaşıp kaybolduğu tespit edildi.

Yapılan detaylı araştırmalar, bu durumun ardında gezegenler arası kütle çekim çekişmesi olduğunu ortaya koydu.

GİZLİ KARDEŞ GEZEGEN YÖRÜNGEYİ EĞDİ

Sciencealert'te yer alan habere göre, Jüpiter ile yaklaşık aynı kütleye sahip olan ve yıldızının etrafındaki bir turunu 8 günden kısa sürede tamamlayan TOI-2535b'nin gizli bir kardeşi bulunuyor. Satürn büyüklüğünde olduğu tahmin edilen ve henüz doğrudan gözlemlenmemiş bu kardeş gezegen ile TOI-2535b arasındaki kütle çekimi çekişmesi, her iki gök cismimi de eşi benzeri görülmemiş şekilde eğik ve yalpalayan yörüngelere sürüklüyor:

  • Yalpalama döngüsü:
    Her bir yalpalama döngüsünün tamamlanması 30 ila 50 yıl sürebiliyor.
  • Karşılıklı eğim:
     Sistemdeki iki gezegen en az 5 derecelik karşılıklı eğime sahip; bu oran, çoklu gezegen sistemlerinin çoğundan daha büyük bir yapıyı temsil ediyor.

GEZEGEN NEDEN KAYBOLDU?

NASA'nın TESS uydusu aracılığıyla 2019 yılında keşfedilen gezegen, ötegezegen bulmada kullanılan geçiş yöntemiyle gözlemleniyordu. Bir gezegenin yıldızının önünden geçerken ışığını kısması prensibine dayanan bu yöntemde, son 7 yılda dikkat çekici bir değişim yaşandı:

Uzay ve yer teleskoplarıyla yapılan takiplerde, TOI-2535b'nin yıldızının orta hattından giderek yukarıya doğru kaydığı belirlendi.

Gezegen son aşamada yıldız diskini yalnızca sıyırarak geçti ve Mart 2026 itibarıyla tamamen görüş alanından çıktı.

Araştırmacılar, 50 milyon yörünge turunu kapsayan 1 milyon yıllık modelleme sonucunda yörünge rezonansının sistemi dengede tuttuğunu ve gezegenlerin birbirini yok etmesini engellediğini saptadı.

GELECEK ON YILLARDA YENİDEN GÖRÜNECEK

The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, yörünge hareketleri nedeniyle TOI-2535b önümüzdeki on yıllar boyunca Dünya'dan bakıldığında görüş alanımıza girip çıkmaya devam edecek.

Gizli kardeş gezegenin de yakında tespit edilebileceğini öngören bilim insanları, bu sistemin sıcak Jüpiterlerin gezegen öncesi disk boyunca içe doğru göç etme süreçlerine ışık tuttuğunu ifade ediyor.


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Başlıklar :ötegezegensıcak jüpiterGezegenUzayDünya
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Uzayda şaşırtan olay: Dev gezegen kayıplara karıştı
TOI-2535b gezegeni teleskoplardan tamamen kayboldu.
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