90'lı yıllarda seslendirdiği şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Grup Laçin'in eski solisti ve bağlama sanatçısı Ali Abacı, 60 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenilen sanatçının vefatını grup arkadaşı Teoman Dalcı duyurdu.
Bir dönemin sevilen müzik topluluklarından Grup Laçin'den üzücü haber geldi. Grubun eski solistlerinden ve bağlama sanatçısı Ali Abacı'nın 60 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.
Özellikle "Bekar Gezelim" şarkısıyla hafızalara kazınan Grup Laçin'in önemli isimlerinden olan Abacı'nın vefatı, müzik dünyasında üzüntüye neden oldu.
ACI HABERİ TEOMAN DALCI PAYLAŞTI
Ali Abacı'nın hayatını kaybettiğini Grup Laçin üyelerinden Teoman Dalcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
Eski grup arkadaşının vefatı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getiren Dalcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Usta müzisyen, usta yorumcu ve bir dönem Grup Laçin'in solistliğini yapan, acı tatlı pek çok anımızı paylaştığımız canımız kardeşimiz Ali Abacı'yı kaybettik. Devri daim mekanı cennet olsun. Çok üzgünüz."
BİR SÜREDİR SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYORDU
Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtilen Ali Abacı'nın ölümüne ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Sanatçının cenazesinin bugün Ankara'da düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
BEKAR GEZELİM ŞARKISIYLA TANINMIŞTI
1991 yılında kurulan Grup Laçin, özellikle 90'lı yıllarda Türk halk müziğine getirdiği farklı yorumla dikkat çekmişti. Topluluk, "Bekar Gezelim" başta olmak üzere seslendirdiği eserlerle geniş kitleler tarafından tanınmıştı.
Ali Abacı da grupta solistlik yapmasının yanı sıra bağlama sanatçısı olarak müzik çalışmalarında yer almıştı.
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