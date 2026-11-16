Fabrika işçisi 10 yılda 800’den fazla engelli hayvan için yürüteç yaptı

FARKLI HAYVANLAR İÇİN ÖZEL TASARIM





Atölyesinde hayvanların anatomik yapılarına uygun tasarımlar hazırlayan Çelik, ağırlıklı olarak kedi ve köpekler için yürüteç üretiyor. Bunun yanı sıra yaklaşık 5 kuzu ve 2 tavşan için de özel yürüteç hazırlayan Çelik, bir ördek için yürüteç tasarımı üzerinde çalışıyor. Bütün canlıların kendisi için aynı değerde olduğunu belirten Çelik, “Engelli hayvanların büyük bölümü insan kaynaklı nedenlerle bu duruma geliyor. Hayvanların tekmelenmesi, araçlarla bilerek ezilmesi ve ateşli silahlarla vurulması gibi olaylar engelli kalmalarına neden oluyor. Yürüteçlerin finansmanını kendi imkanlarım ve hayvanseverlerin desteğiyle sağlıyorum. Ödeme gücü olmadığını belirten kişilere imkanlarım ölçüsünde ücretsiz yürüteç gönderiyorum. Zaman zaman hayvan severler bir kedi veya köpeğe yürüteç bağışlamak istediklerini söylüyor. Bu desteklerle bir iyilik ağı oluşturduk. Bağış yapanların desteklerinin hangi hayvana ulaştığını görebilmesi için hazırlanan yürüteçlerin gönderim sürecini de paylaşıyorum. Türkiye’nin 81 ilinin yanı sıra Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Kazakistan ve Suriye’ye de yürüteç gönderiyorum” dedi.



