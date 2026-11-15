Kursiyerdi, patron oldu: Ordu'da 61 yaşındaki kadının azmi örnek oldu

Bu iş yerini açarken ORMEK ve Halk Eğitimin desteklerini asla unutamam. Artık üretmeye, beğenildikçe daha çok yapmaya özen gösteriyoruz. Maddiyatın yanı sıra kendimizi de keşfediyoruz. Bugün ORMEK’lerde benim gibi birçok arkadaşım var. İnşallah onlar da istediklerini başarabilirler. Yaptığımız iş kadının gücü. Satışlarımız çok güzel gidiyor. İsteğe özel takılar yapıyoruz. Özellikle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler başta olmak üzere Halk Eğitim ve ORMEK’e verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.







