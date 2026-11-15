Kursiyerdi, patron oldu: Ordu'da 61 yaşındaki kadının azmi örnek oldu

Kenan İmirzalıoğlu'ndan Bakan Kurum'a övgü dolu sözler: Bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum...
Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Antalya'da düzenlenen COP31 zirvesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile selamlaştı. Organizasyona ilişkin memnuniyetini dile getiren İmirzalıoğlu, Bakan Kurum'a hitaben "Bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum, gayet güzel ve inanılmaz bir organizasyona başkanlık yapıyorsunuz, sağ olun." ifadelerini kullandı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.