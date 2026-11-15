Kimlik ve sürücü belgelerinde süre doluyor: Bakan Çiftçi yüz binlerce kişiyi ilgilendiren tehlikeyi duyurdu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni tip kimlik kartları ve sürücü belgelerinin kullanım sürelerine ilişkin yüz binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren önemli bir uyarıda bulundu. Dijital dönüşüm süreciyle kullanılmaya başlanan ve 10 yılı geride bırakan belgelerin geçerlilik sürelerinin dolmaya başladığını açıklayan Bakan Çiftçi, yıl sonuna kadar 112 bin 791 kimlik kartı ve 374 bin 805 sürücü belgesi olmak üzere toplam 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerektiğini bildirdi.