Kenan İmirzalıoğlu'ndan Bakan Kurum'a övgü dolu sözler: Bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum...

Iğdır Valisi Taşolar şehit haberini alınca Mustafa Ceceli konserini yarıda kesti
Malatya'da askerî helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 askerin şehit olduğu haberini alan Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, kentte düzenlenen Mustafa Ceceli konserini yarıda kesti. Şehadet haberini salondakilerle paylaşan Vali Taşolar, Iğdır halkının şehitlerin anısını yaşatmak ve onlara dua etmek adına konserin yarıda bırakılmasını uygun göreceğini düşündüğünü belirtti. Valinin açıklamasının ardından şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Mustafa Ceceli ise "Bu salondaki değerli misafirlerimiz, sizlerle tekrar buluşmanın sözünü vererek aranızdan ayrılıyorum. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullanarak sahneden ayrıldı.
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