Kenan İmirzalıoğlu'ndan Bakan Kurum'a övgü dolu sözler: Bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum...

Bilecik'te balkonda mahsur kalan çocuğu polis kurtardı

Bilecik'te evin balkonunun dışına çıkan E.E.Ö. (8) yan daireye geçmek istedi. Çocuk bu sırada balkonda mahsur kaldı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kaldığı yerden polis memuru H.D. tarafından kurtarılan çocuk, tedbir amaçlı ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Olay, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.