10 yaşındaki ağabey kardeşine imamlık yaptı: O anlar yürekleri ısıttı

Polis baba engelli kızını tekerlekli sandalyeyle karla buluşturdu: O anlar yürek ısıttı
Erzurum'da görev yapan Başkomiser Mustafa Tan'ın 10 yaşındaki engelli kızı Eylül, 2 gün önce etkili olan kar yağışında dışarı çıkmak istedi.
Bunun üzerine baba Tan, kızını sandalyesiyle yaşadıkları binanın önüne çıkararak isteğini yerine getirdi.
Tan, engelli kızını kar yağışı altında sandalyesiyle bir süre gezdirdi, ardından oradaki çocuklar ve kızıyla kar topu oynadı.
Engelleri aşan fedakar baba Tan'ın, kızı ve diğer çocuklarla eğlenceli vakit geçirdiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.