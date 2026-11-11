Mescid-i Haram’da yağmur bereketi: Kabe çevresinde yağış etkili oldu

Mekke’de Kabe çevresinde sağanak yağış: Yağmur şakır şakır yağdı
Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bulunan Mescid-i Haram çevresinde gece saatlerinde yağmur etkili oldu. Kabe-i Muazzama çevresinde şakır şakır yağan yağmur, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kabe çevresinde yağmur bereketi
11 Kasım gece yarısından sonra kaydedildiği belirtilen görüntülerde, Mescid-i Haram çevresine yoğun şekilde yağmur yağdığı görüldü. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan kullanıcı, yağışın saat 00.20 sıralarında etkili olduğunu aktardı.
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