Mescid-i Haram’da yağmur bereketi: Kabe çevresinde yağış etkili oldu

Adanalı küçük Sadıkcan tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu: 'Herkesin annesi var benim yok'

Adana’da bir işletmede “Herkesin annesi var, benim annem yok” diyerek ağlayan küçük Sadıkcan’ın o anları yürekleri burktu. Aileye yaklaşık 2,5 yıldır destek olanların aktardığına göre annesi tarafından küçük yaşta terk edilen Sadıkcan, belden aşağısı felçli babasıyla zor koşullarda yaşamını sürdürüyor. Sadıkcan’ın eğitim hayatını sürdürebilmesi, babasının ise tedavi görebilmesi için destek çağrısı yapıldı.