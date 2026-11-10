Erzincan'ın Refahiye ilçesinde çam ormanlarıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Her mevsim farklı güzellikleriyle doğa tutkunlarının ilgisini çeken parkta, karla kaplanan ormanlar ve buz tutan göl eşsiz manzaralar oluşturdu.
ÇAM ORMANLARI BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI
Kent merkezine 70 kilometre uzaklıkta bulunan Dumanlı Tabiat Parkı, birkaç gündür aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından kış manzarasına kavuştu.
Çam ağaçlarının karla kaplandığı, göl ve akarsuların çevresinde beyaz örtünün hakim olduğu bölge, seyrine doyumsuz görüntüler sundu.
8 BİN 964 HEKTARLIK TABİAT PARKI
Toplam 8 bin 964 hektarlık alana sahip Dumanlı Tabiat Parkı, 2017 yılında Türkiye'nin 219'uncu tabiat parkı ilan edildi. Doğal güzellikleriyle yıl boyunca ziyaretçilerini ağırlayan bölgenin karla kaplanan manzarası dronla kaydedildi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.