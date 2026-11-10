İstanbul'un Avcılar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen yol çökmesi paniğe neden oldu. Ambarlı Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak'ta seyir halindeki bir aracın geçişi sırasında yol aniden çöktü. Çöken bölümün içine düşen aracın ön kısmında maddi hasar oluştu.
ÇÖKEN YOLDA DAHA ÖNCE ÇALIŞMA YAPILMIŞ
Olayın, Avcılar Belediye binasının yaklaşık 100 metre aşağısında yaşandığı öğrenildi. Çökmenin meydana geldiği noktada bir süre önce İSKİ ekipleri tarafından çalışma yapıldığı belirtildi.
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