Ergan Dağı'nda kış sezonu öncesi kar heyecanı: Kalınlık 33 santimetreye ulaştı

Erzincan'ın önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Ergan Dağı'nda etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı 33 santimetre olarak ölçüldü. Cross motorlarıyla 2 bin 500 metre rakıma çıkan macera tutkunları o anları görüntülerken, oluşan kar örtüsü 2026-2027 kayak sezonunu sabırsızlıkla bekleyen sporseverleri sevindirdi.