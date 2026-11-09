Sapağı kaçıran otobüs şoförü uyarılara rağmen yolcuların hayatını tehlikeye attı: O anlar kameraya yansıdı

12 yaşında 3D yazıcı kullanmayı öğrenip girişimci oldu: Yaptığı tasarımlarla hobisini paraya dönüştürdü
Gümüşhane'de Gazipaşa Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Musab Taha Yılmaz, dron almak için biriktirdiği harçlıklarıyla 3D yazıcı alarak kendi işinin patronu oldu. Bilgisayar yazılımlarıyla tasarladığı anahtarlık, oyuncak ve eğitim araçlarını satışa sunarak kendi harçlığını çıkaran genç yetenek, üretime odaklanan azmiyle yaşıtlarına örnek oluyor.
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