Sapağı kaçıran otobüs şoförü uyarılara rağmen yolcuların hayatını tehlikeye attı: O anlar kameraya yansıdı

Şişli'de yan yana ilerleyen otomobiller çarpıştı: Biri camiye diğeri kırtasiyeye daldı

İstanbul'un Şişli ilçesi Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde gece saatlerinde yan yana ilerleyen iki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobillerden biri caminin giriş kapısına, diğeri ise bir kırtasiyeye girerken, kazada yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırıldı; iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.