Adana'da 4.6 büyüklüğündeki depremde vatandaşlar böyle kaçıştı

Adana'da deprem paniği kamerada: Vatandaşlar böyle kaçıştı

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 15.28'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, kent merkezi ve ilçelerde hissedildi. Deprem anı, Kozan'daki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Vatandaşlar kendilerini dışarı attı

Bir kırtasiye dükkânında alışveriş yapan müşteriler ve çocuklar, sarsıntıyla birlikte panik içinde dışarı kaçtı. Bir kafede oturan iki kişinin de depremi hissedince yerlerinden kalkarak dışarı çıktığı görüldü. Başka bir iş yerindeki görüntülerde vatandaşların sarsıntıyla birlikte dükkândan kaçtığı, kaçış sırasında bir kişinin “Deprem mi oluyor?” diye sorduğu duyuldu. Bir iş yerinin kasasında oturan çalışan da sarsıntıyla birlikte yerinden kalkıp koşarak dışarı çıktı. Restoranda bulunan müşterilerin ise depremi hissetmeleriyle birlikte panikle ayağa kalktıkları görüldü. Deprem nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.