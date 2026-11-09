Ayder Yaylası'nda karda mahsur kalan otomobili ilginç yöntemle kurtardılar

Ayder Yaylası'nda otomobili kurtarmak için ilginç yöntem
Rize'nin ünlü Ayder Yaylası'nda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir otomobil rampada mahsur kaldı. Aracın saplandığı yerden çıkarılamaması ve çevrede halat ya da çekici bulunmaması üzerine otomobildeki gençler farklı bir yöntem denedi.
Bagaja oturup ayaklarıyla destek verdiler
İki kişi otomobilin bagaj kısmına oturarak ayaklarını arkalarında bekleyen arazi aracının ön tamponuna dayadı. Arazi aracının ilerlemesiyle iki kişinin destek verdiği otomobil hareket ederek bulunduğu yerden kurtarıldı.
O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
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