İçişleri Bakanı Çiftçi Çorum Belediye Başkanı Aşgın'ın oğlunun nikah şahidi oldu

Yalova'da yaban domuzu ağıla girerek koyunları ürküttü
Yalova'nın Kirazlı köyünde av köpeklerinden kaçan yaban domuzu, bir ağıla girerek koyunların arasına daldı. Metal tel örgüleri parçalayarak ağıla giren domuzun neden olduğu panik, güvenlik kamerasına yansıdı. İzinli ve ruhsatlı avcıların av köpekleriyle takip ettiği yaban domuzu, kaçarken yerleşim alanına girdi. Kirazlı köyündeki ağıla giren hayvan, koyunların korkuyla sağa sola kaçışmasına neden oldu. Bir süre ağılda kalan yaban domuzu, daha sonra ormanlık alana kaçtı. Olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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