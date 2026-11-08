Erzurum'da eşek muhabiri kaçırdı: Kameraman imdadına yetişti

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde “Adım Adım Anadolu” programı için çekim yapan Kardelen TV ekibi, çobanla sohbet ettiği sırada eşeğe binmeye karar verdi. Çobanın hayvanın uysal olduğunu söylemesi üzerine eşeğe binen muhabir İlayda Yediel, eşeğin bir anda hızlanarak mandaların bulunduğu tarlaya yönelmesiyle panik yaşadı.

Kameramanın müdahalesi eşeği daha da hızlandırdı

Yediel'in yardım çağrısı üzerine kameraman Sefa Aras müdahale etti. Ancak çobanın eşeği hareket ettirmek için kullandığı “Çu çu” komutunu yanlışlıkla tekrarlayan Aras, hayvanın daha da hızlanmasına neden oldu. Muhabir, yaşanan panik sırasında eşekten atlayarak kurtuldu.

“Beni alın, beni alın diye feryat etmeye başladım”

Yaşadığı olayı anlatan İlayda Yediel, eşeğin mandalara doğru ilerlemesiyle korktuğunu belirterek, “Eşek aldı bizi, komple götürdü. ‘Beni alın, beni alın’ diye feryat etmeye başladım” dedi. Kameraman Sefa Aras ise eşeği durdurmak için ne yapacağını bilemediğini ve yanlışlıkla hayvanı daha da hızlandırdığını anlattı. Olayda kimsenin yaralanmadığı belirtildi.