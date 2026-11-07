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00:30, 07/11/2026, Cumartesi

Kış mevsimi Doğu Anadolu'ya merhaba dedi: Erzurum Ardahan ve Kars beyaz örtüyle kaplandı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkisini artıran soğuk hava dalgasıyla birlikte Erzurum, Ardahan ve Kars kar yağışına teslim oldu. Erzurum'da Palandöken ve tarihi mekanlar beyaza bürünürken, Kars ve Sarıkamış'ta çocukların kar sevinci kameraya yansıdı; yetkililer ise ulaşımda yaşanabilecek buzlanmalara karşı sürücüleri uyardı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde bir süredir etkisini sürdüren sağanak yağış, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yerini yoğun kar yağışı ve sise bıraktı. Erzurum, Ardahan ve Kars kent merkezleri ile yüksek rakımlı ilçeler lapa lapa yağan karla birlikte tamamen beyaza büründü.

Erzurum kent merkezinde şiddetini artıran kar yağışı, kentin simgesi haline gelen tarihi mekanlarda kartpostallık görüntüler oluşturdu. Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi'ne çıkan vatandaşlar, yoğun kar yağışı altında anı fotoğrafları çekilerek karın tadını çıkardı.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, özellikle ulaşım hatlarında aksamalara yol açtı. Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu ile Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na ulaşımı sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda yağış etkisini artırdı. Sulakyurt köyü yaylaları ile yol kenarındaki trafik levhaları karla kaplanırken, yetkililer akşam saatlerinde düşecek hava sıcaklığı sebebiyle oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı.

Kars kent merkezinde gün boyu yüksek kesimlerde süren kar yağışı, akşam saatlerinde cadde ve sokakları kapladı. Kent sakinleri kış lastiği olmayan sürücülerin trafiğe çıkmaması gerektiği uyarısında bulundu. Sarıkamış ilçe merkezine ise mevsimin ilk karı düştü. Araçların üzerinde ve evlerin önünde biriken karları temizleyen ilçe sakinleri kar yağışını bereket temennileriyle karşılarken, kar topu oynayıp kardan adam yapan çocukların sevinci renkli görüntülere sahne oldu.

Başlıklar :ErzurumArdahanKarsKar yağışı
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