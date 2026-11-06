Afyonkarahisar'da katledilen Hilal öğretmen son yolculuğuna uğurlandı: Eşinin tabut başındaki gözyaşları yürekleri dağladı

06/11/2026, Cuma20:13
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
48

Bildirimler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emekli zammı açıklaması: Enflasyonun üzerinde bir artış olacak06 Kasım 2026 20:13 CumaSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan fon soruşturmasıyla ilgili açıklama: Suç işleyenlere, dolandırıcılara karşı ne gerekiyorsa mücadelemizi yapıyoruz06 Kasım 2026 19:44 CumaSON DAKİKA
Beş şüpheliye 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı: Tutuklama talep edildi06 Kasım 2026 19:40 CumaSON DAKİKA
Fenerbahçe takım otobüsüne silahlı saldırıda 5 şüpheliye 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten dava06 Kasım 2026 19:40 CumaSON DAKİKA
Avrupa'nın kalbinde dikkat çeken vaat: Cumhurbaşkanı adayı, Gazze Kasabı Netanyahu'yu hapse tıkma sözü verdi06 Kasım 2026 18:48 CumaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emekli zammı açıklaması: Enflasyonun üzerinde bir artış olacakCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan fon soruşturmasıyla ilgili açıklama: Suç işleyenlere, dolandırıcılara karşı ne gerekiyorsa mücadelemizi yapıyoruzFenerbahçe takım otobüsüne silahlı saldırıda 5 şüpheliye 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten davaAvrupa'nın kalbinde dikkat çeken vaat: Cumhurbaşkanı adayı, Gazze Kasabı Netanyahu'yu hapse tıkma sözü verdiBeyaz Saray'da işler karışık: Trump'ın aklı inşaat yardımcılarının aklı istifada
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
19:41, 06/11/2026, Cuma

Afyonkarahisar'da katledilen Hilal öğretmen son yolculuğuna uğurlandı: Eşinin tabut başındaki gözyaşları yürekleri dağladı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki vahşi saldırıda hayatını kaybeden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hilal Mete, kent merkezindeki Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 2 yaşında bir çocuk annesi olduğu öğrenilen genç öğretmenin görev yaptığı Yukarıtandır Köyü Ortaokulu'nda eğitime ara verilirken, cenazede gözyaşları sel oldu.

Afyonkarahisar’ı ve tüm Türkiye'yi yasa boğan 8 kişilik katliamda hayatını kaybeden Yukarıtandır Köyü Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hilal Mete için cenaze töreni düzenlendi. Otopsi işlemlerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınan genç öğretmenin Türk bayrağına sarılı naaşı, kent merkezindeki Paşa Camisi'ne getirildi.

Cami bahçesinde Türk bayrağına sarılı tabutun yanına gelen Hilal Mete'nin eşi, ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına; Mete'nin ailesinin yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Vali Naci Aktaş, Belediye Başkanı Burcu Köksal, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namaz ve alınan helalliğin ardından genç öğretmenin naaşı Bayraktepe Mezarlığı'nda defnedildi.

Katliamın kurbanı olan Hilal Mete'nin görev yaptığı Yukarıtandır Köyü Ortaokulu'nda acı olay nedeniyle bugün eğitime ara verildiği öğrenildi. Tören sonrası açıklamalarda bulunan Mete'nin kuzeni Veysel Erbay, genç öğretmenin 2 yaşında bir çocuğunun olduğunu belirterek, "Katil zanlısının en ağır cezayla cezalandırılmasını istiyoruz. Başka bir isteğimiz yok, devletimiz zaten yapması gereken her şeyi yapıyor" diyerek acısını dile getirdi.

Başlıklar :AfyonkarahisarArif Sefa ÖzdemirHilal Mete
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet