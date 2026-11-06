Afyonkarahisar'da katledilen Hilal öğretmen son yolculuğuna uğurlandı: Eşinin tabut başındaki gözyaşları yürekleri dağladı

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Afyonkarahisar’ı ve tüm Türkiye'yi yasa boğan 8 kişilik katliamda hayatını kaybeden Yukarıtandır Köyü Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hilal Mete için cenaze töreni düzenlendi. Otopsi işlemlerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınan genç öğretmenin Türk bayrağına sarılı naaşı, kent merkezindeki Paşa Camisi'ne getirildi.

Cami bahçesinde Türk bayrağına sarılı tabutun yanına gelen Hilal Mete'nin eşi, ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına; Mete'nin ailesinin yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Vali Naci Aktaş, Belediye Başkanı Burcu Köksal, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namaz ve alınan helalliğin ardından genç öğretmenin naaşı Bayraktepe Mezarlığı'nda defnedildi.

Katliamın kurbanı olan Hilal Mete'nin görev yaptığı Yukarıtandır Köyü Ortaokulu'nda acı olay nedeniyle bugün eğitime ara verildiği öğrenildi. Tören sonrası açıklamalarda bulunan Mete'nin kuzeni Veysel Erbay, genç öğretmenin 2 yaşında bir çocuğunun olduğunu belirterek, "Katil zanlısının en ağır cezayla cezalandırılmasını istiyoruz. Başka bir isteğimiz yok, devletimiz zaten yapması gereken her şeyi yapıyor" diyerek acısını dile getirdi.