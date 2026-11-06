Bolu'da 2 katlı ev yandı

İnsanların hayatıyla böyle oynadı: İstanbul trafiğinde makas atan maganda o anları kayda aldı
İstanbul trafiğinde eski model aracıyla ardı ardına riskli makaslar atan bir sürücü, yoldaki diğer araçları kıl payı geçerek vatandaşların canını tehlikeye attı. Diğer sürücülerin tepki amaçlı yaktığı selektörleri ve tehlikeli manevralarını pişkin bir şekilde kayda alıp TikTok hesabından paylaşan maganda, kendisine tepki gösteren kullanıcılara "Cezası neyse öderiz" yanıtını vererek pes dedirtti.
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