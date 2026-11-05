Afyonkarahisar saldırganının hastaneye getirildiği anlar kamerada

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı 3 farklı köyde gerçekleştirdiği silahlı saldırılarla 8 kişiyi hayattan koparan ve ardından gasp ettiği araçla Eskişehir’e kaçan katil zanlısıyla ilgili adli süreç devam ediyor. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonuyla Seyitgazi ilçesinde kıskıvrak yakalanan 28 yaşındaki firari şüpheli Arif Sefa Özdemir hastaneye getirildi.
Eskişehir kırsalında yaşanan çatışma sonrasında etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan zanlı, soruşturma kapsamında sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane çevresinde ve içerisinde jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınarak çember oluşturuldu.
Sağlık kontrolü eksiksiz bir şekilde tamamlanan Özdemir işlemlerinin ardından detaylı sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü. Türkiye’yi sarsan vahşi olayla ilgili çok yönlü tahkikat ve adli süreç titizlikle sürdürülüyor.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.