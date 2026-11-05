Afyonkarahisar saldırganının hastaneye getirildiği anlar kamerada

05/11/2026, Perşembe23:33
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
60

Bildirimler

Tutuklama istenen Fatma Betül Sayan Kaya hakkında dikkat çeken T+0 detayı: Hisselerini tasfiyeden bir gün önce satmış05 Kasım 2026 23:21 PerşembeSON DAKİKA
Afyonkarahisar'daki katliamdan yeni detaylar: Önlerini silahla kesti, araçtan inmeyen iki öğretmeni öldürdü05 Kasım 2026 22:58 PerşembeSON DAKİKA
Fon soruşturmasında flaş gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya'ya iki suçtan tutuklama talebi05 Kasım 2026 22:43 PerşembeSON DAKİKA
Trabzonspor UEFA Konferans Ligi 3. haftasında evinde Freiburg’a 1-0 mağlup oldu05 Kasım 2026 22:35 PerşembeSON DAKİKA
Bakan, detayları TBMM'de duyurdu: Emekliye seyyanen zam müjdesi05 Kasım 2026 21:34 PerşembeSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Tutuklama istenen Fatma Betül Sayan Kaya hakkında dikkat çeken T+0 detayı: Hisselerini tasfiyeden bir gün önce satmışAfyonkarahisar'daki katliamdan yeni detaylar: Önlerini silahla kesti, araçtan inmeyen iki öğretmeni öldürdüFon soruşturmasında flaş gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya'ya iki suçtan tutuklama talebiBakan, detayları TBMM'de duyurdu: Emekliye seyyanen zam müjdesiAfyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden cani, yakayı ele vermeden önce iki jandarma personelini de yaraladı
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
23:26, 05/11/2026, Perşembe

Afyonkarahisar saldırganının hastaneye getirildiği anlar kamerada

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi katlettikten sonra kaçtığı Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanan 28 yaşındaki katil zanlısı Arif Sefa Özdemir, geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı 3 farklı köyde gerçekleştirdiği silahlı saldırılarla 8 kişiyi hayattan koparan ve ardından gasp ettiği araçla Eskişehir’e kaçan katil zanlısıyla ilgili adli süreç devam ediyor. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonuyla Seyitgazi ilçesinde kıskıvrak yakalanan 28 yaşındaki firari şüpheli Arif Sefa Özdemir hastaneye getirildi.

Eskişehir kırsalında yaşanan çatışma sonrasında etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan zanlı, soruşturma kapsamında sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane çevresinde ve içerisinde jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınarak çember oluşturuldu.

Sağlık kontrolü eksiksiz bir şekilde tamamlanan Özdemir işlemlerinin ardından detaylı sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü. Türkiye’yi sarsan vahşi olayla ilgili çok yönlü tahkikat ve adli süreç titizlikle sürdürülüyor.

Başlıklar :AfyonkarahisarSaldırgankatil zanlısıEskişehir
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet