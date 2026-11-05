Afyonkarahisar katilinin saldırı öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı

Eyüpsultan'da AVM'nin yolları kaymak gibi vatandaşın yolu köstebek yuvası
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde, İSKİ ve İGDAŞ'ın altyapı çalışmaları sonrası onarılmayan 300 metrelik yol sürücülere ve bölge halkına zor anlar yaşatıyor. Yeni açılan 250 milyon avroluk lüks alışveriş merkezinin bağlantı yolları özenle yapılırken, sadece 200 metre mesafedeki halkın kullandığı caddenin köstebek yuvasına dönmesi çifte standart tartışmalarını beraberinde getirdi. Aylardır çamur ve çukurlarla mücadele eden vatandaşlar ile esnaf, araçlarında ciddi maddi hasarlar oluştuğunu belirterek yetkililerden acil çözüm talep ediyor.
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