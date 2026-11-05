İnsanların hayatıyla böyle oynadı: İstanbul trafiğinde makas atan maganda o anları kayda aldı

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İstanbul trafiğinde insan hayatını hiçe sayan sorumsuz sürücülere bir yenisi daha eklendi. Kentin yoğun hatlarından birinde meydana gelen olayda, eski model otomobiliyle seyreden bir şahıs, trafikteki diğer araçların arasında tehlikeli manevralarla makas atmaya başladı.

Facia atlatılan anlarda birçok aracı milim farkla geçen maganda, trafiği adeta oyun alanı olarak kullandı. Arkasında seyreden diğer sürücülerin tepki göstermek amacıyla peş peşe yaktığı selektörler otomobilin dikiz aynasına yansırken, şahıs yaşanan bu tehlikeli anları ve sorumsuzluğunu pişkin bir şekilde cep telefonuyla kayda aldı.

Görüntüleri sosyal medya platformu TikTok üzerindeki hesabından paylaşan şahsın, benzer içerikte birçok tehlikeli sürüş videosuna sahip olduğu anlaşıldı. Videoların altına tepki gösteren ve insanların can güvenliğini tehlikeye attığını belirten kullanıcılara ise utanmadan "Cezası neyse öderiz" şeklinde yanıt vermesi duyarlı vatandaşları çileden çıkardı. Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntüler sonrası emniyet güçlerinin şahsın yakalanması için çalışma başlatması bekleniyor.