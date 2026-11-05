Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi adliyeye geldi

Fon soruşturmasında üç isim adliyeye geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Soruşturmada 433 şüpheli bulunuyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarına ilişkin yaptığı son açıklamada, dosya kapsamında 433 şüphelinin bulunduğunu bildirmişti. Gürlek, 112 kişinin tutuklandığını, 186 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını ve 38 kişinin firari olduğunu açıklamıştı.

Bakan Gürlek ayrıca 359 gerçek kişi ve 111 tüzel kişinin mal varlıkları ile banka hesaplarına bloke ve tedbir işlemi uygulandığını, yaklaşık 30 milyar lira değerindeki para, taşınmaz ve hisse senedinin iade edildiğini belirtmişti.