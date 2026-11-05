10:10, 05/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 11:02, 05/11/2026, Perşembe
39 yıllık öğretmene alkışlarla duygusal veda
Osmaniye'de 39 yıldır öğretmenlik yapan İdris Demirci, 65 yaşında emekliye ayrıldı. Necmettin Erbakan İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan Demirci, son dersinin ardından öğrencileri ve meslektaşlarının alkışları eşliğinde uğurlandı. Duygusal anların yaşandığı vedada öğretmene çiçek takdim edildi.Osmaniye merkez Necmettin Erbakan İmam Hatip Lisesi'nde İHL Meslek Dersleri Öğretmeni olarak görev yapan 65 yaşındaki İdris Demirci, 39 yıllık meslek hayatının ardından emekliye ayrıldı. Demirci için okulda emekliliği dolayısıyla veda programı düzenlendi.
Öğrencileri ve meslektaşları son dersinde yalnız bırakmadı
Son dersinin ardından okul koridorlarında öğrencileri ve meslektaşlarının alkışlarıyla karşılanan Demirci'ye çiçek takdim edildi. Okulun merdivenlerinden alkışlar eşliğinde son kez inen öğretmen, öğrencilerine el sallayarak veda etti. Duygusal anların yaşandığı programda Demirci, 39 yıllık öğretmenlik hayatını alkışlarla noktaladı.