İstanbul'da korku filmlerini aratmayan manzara: Dev bulutlar kent Silüetini tamamen örttü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün üst üste yaptığı uyarıların ardından İstanbul, öğle saatlerinde ender görülen bir doğa olayına sahne oldu. Şiddetli sağanak yağış öncesinde megakentin üzerini aniden kaplayan devasa kara bulutlar, gündüz ortasında karanlığın çökmesine neden oldu.

BOĞAZ HATTI SİYAHA BÜRÜNDÜ

Kentin üzerine adeta bir karabasan gibi çöken yoğun bulut kütlesi, İstanbul'un simgesi olan Tarihi Yarımada ve İstanbul Boğazı üzerini tamamen kapladı. Kısa sürede kentin silüetini örten ve gündüzü geceye çeviren bu olağanüstü manzara, şehrin hemen her noktasından net bir şekilde izlendi.

Yaklaşan fırtına ve sağanak öncesinde kentin üzerini siyah bir perde gibi kaplayan devasa bulutlar, gökyüzünden dron ile görüntülendi. Kadrajlara yansıyan muazzam ve bir o kadar da korkutucu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi toplarken, bulutların geçişinin hemen ardından başlayan şiddetli sağanak yağış kent genelinde etkisini gösterdi.