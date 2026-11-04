Facia ucuz atlatıldı: Ayazağa'da İETT otobüsü sağanak yüzünden patlayan rögara düştü

İstanbul genelinde etkisini artırarak sürdüren şiddetli sağanak yağış, altyapı sorunlarını bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Geçmişte yaşanan acı olaylarla hafızalara kazınan Sarıyer Ayazağa Mahallesi, sağanak yağmurun ardından yine tehlikeli görüntülere sahne oldu.

Ayazağa Mahallesi'ndeki mezarlık yolu güzergahında seyreden yolcu dolu bir İETT otobüsü, şiddetli yağış nedeniyle su altında kalan ve kapağı taşan rögara tekerleğinin takılması sonucu sarsıldı. Su basıncı ve çukurun etkisiyle otobüsün camları büyük bir gürültüyle patladı. İçeride seyahat eden yolcular neye uğradığını şaşırırken, otobüsün şoförü aracı zorlukla durdurabildi.

YAŞANAN PANİK KAMERADA

Daha önce büyük felaketlerin yaşandığı bölgede yeniden benzer bir tehlikenin atlatılması mahalle sakinlerinde tedirginliğe yol açtı. Patlayan camlar ve ani sarsıntı nedeniyle büyük panik yaşayan yolcular araçtan tahliye edilirken, o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Bölgeye sevk edilen ekipler yolda güvenlik önlemi alarak su tahliye ve inceleme çalışması başlattı.