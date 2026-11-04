İstanbul Ayazağa'da yollar yine sular altında kaldı: Vatandaşlar tepki gösterdi
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde yağışın ardından yolların su altında kaldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüntüler üzerine bölge sakinleri altyapı ve önlem çalışmalarına tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar, kısa süre önce yaşanan selin ardından benzer manzaranın yeniden ortaya çıktığını belirtti.
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde yağış sonrası yolların suyla kaplandığı anlar sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde araçların su birikintileri arasında ilerlemeye çalıştığı görüldü. Paylaşımı yapan kullanıcı, Ayazağa'ya ulaşmak zorunda kalan vatandaşların yaşadığı duruma dikkat çekerek tepki gösterdi.Görüntülerin altına yorum yapan bölge sakinleri, kısa süre önce yaşanan selin ardından benzer manzarayla karşılaşılmasına tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar altyapı çalışmalarının yetersiz kaldığını savunurken, bazıları da mahallede ulaşımın aksadığını ifade etti. Yorumlarda, “Ayazağa'nın dünyayla bağlantısı kesilmek üzere”, “Bir yağmurda yollarımızı kaybediyoruz” ve “Üç hafta önce yaşanan felaketten sonra hâlâ hiçbir kalıcı önlem alınmamış” ifadeleri yer aldı.