İstanbul Ayazağa'da yollar yine sular altında kaldı: Vatandaşlar tepki gösterdi

Bartın'da karaca bahçeye girerek yiyecek aradı

Bartın'da yiyecek arayan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından görüntülendi. Yaban hayatı envanter çalışmaları sırasında kaydedilen karacanın bir bahçede besin aradığı görüldü. Karaca, çevresini dikkatlice izledikten sonra ağaçların arasında ilerleyerek bölgeden uzaklaştı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, yaban hayatı envanter çalışmaları sırasında Bartın'da doğal ortamında dolaşan karacayı kayda aldı. DKMP 10. Bölge Müdürlüğü Bartın Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede zaman zaman görülen karacayı bir bahçede yiyecek ararken görüntüledi. Karaca çevresini dikkatlice izledi Kamera kayıtlarında karacanın bahçede besin aradığı, çevresini dikkatlice kontrol ettiği ve ağaçların arasında dolaştığı görüldü. Karaca, bir süre sonra ağaçların arasından ilerleyerek bölgeden ayrıldı.