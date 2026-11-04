Bartın'da karaca bahçeye girerek yiyecek aradı

Samsun'da kaçak avlanan 2,5 ton midye ele geçirildi

Samsun'da deniz ürünlerinin korunmasına yönelik denetimlerde kaçak avlandığı belirlenen 2,5 ton midye ele geçirildi. Havza ilçesinde yol kontrolünde durdurulan araçtaki midyeleri taşıyan sürücüye 47 bin 397 lira idari para cezası uygulandı. Yasa dışı yollarla toplandığı tespit edilen midyeler denize geri bırakıldı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, deniz ürünlerinin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi. Havza ilçesinde yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan bir araçta kaçak avlandığı belirlenen 2,5 ton midye bulundu. Su Ürünleri Kanunu kapsamında yasaklı su ürünlerini taşıdığı belirlenen araç sürücüsüne 47 bin 397 lira idari para cezası kesildi. Yasa dışı yollarla toplandığı tespit edilen midyeler ise ekipler tarafından denize geri bırakıldı.