İstanbullunun sağanak çilesi kamerada: Duraklar yolcularla doldu taştı

İstanbul genelinde gün boyu aralıklarla devam eden sağanak yağış, akşamın ilerleyen saatlerinde şiddetini artırarak kent genelinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Mesai bitiminin yağışlı hava koşullarıyla kesişmesi, eve dönmeye çalışan binlerce vatandaş için ulaşım çilesine dönüştü.

Sağanaktan kaçınmak isteyen vatandaşların aynı saatlerde yola çıkmasıyla ana arterlerde araç trafiği yoğunlaştı. Sürücülerin görüş mesafesinin düşmesi ve yollardaki su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiği saatlerde, özel araç yerine toplu taşımayı tercih edenler ise duraklara akın etti. Kent genelindeki otobüs ve metrobüs duraklarında uzun yolcu kuyrukları oluştu.

METROBÜS HATLARINDA ADIM ATACAK YER KALMADI

Otobüs ve metrobüs hatlarında yaşanan aşırı yolcu birikmesi nedeniyle peronlarda ve aktarma merkezlerinde büyük izdiham meydana geldi. Yağmur altında uzun süre araç beklemek zorunda kalan İstanbullular, sefer sayılarının artırılmasını isterken emniyet ve belediye ekipleri trafikte olası aksamalara karşı teyakkuza geçti. Weather şartlarının gece saatlerinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.