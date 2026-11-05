Antalya'da 'Oscar'lık tatbikat kamerada: Rolüne kendini kaptıran personeller güvenlik görevlilerini yaraladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Manavgat Devlet Hastanesi'nde muhtemel afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla kapsamlı bir Hastane Afet Planı (HAP) tatbikatı düzenlendi. Hastane bahçesinde kurulan özel alanda gerçekleştirilen tatbikatta; trafik kazasında yaralanan vatandaşların acil servise ulaştırılması ve doktorlar ile sağlık çalışanlarının müdahale süreçleri gerçeğe uygun şekilde canlandırıldı.

ROLLERİNE KENDİLERİNİ KAPTIRDILAR

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da tatbikata damga vuran detay, hasta yakınlarını canlandıran 2 hastane çalışanının sergilediği sıra dışı performans oldu. Senaryo gereği kazada yaralanan kızı için hastaneye koşan ve rolüne aşırı derecede odaklanan personel, güvenlik görevlilerine zor anlar yaşattı. Yaşanan gerilimin tırmanmasıyla ortaya çıkan arbedede kendilerini tamamen role kaptıran çalışanlar, güvenlik görevlilerine tekme atarak müdahale etti. Arbede esnasında bazı güvenlik görevlilerinin boyunlarında ve vücutlarında gerçek çizik ile sıyrıkların oluştuğu gözlendi.

ŞİVELERİNİ DEĞİŞTİRİP FERYAT ETTİLER

Tatbikat esnasında 17 yıl sonra çocuk sahibi olduğunu söyleyen ve zeytin toplarken acı haberi aldığını ifade eden bir diğer personel ise şivesini değiştirerek ağıt yaktı. "Oğlum, karakaşlı kuzum. Ben annene ne diyeceğim şimdi ay kuzum. Ben seni 17 yıl sonra dünyaya getirdim, ay çocuğum. Benim hanımı bir çağırıverin, gelsin karım. Zeytin toplarken aldım ben bu haberi. Ben anana ne diyeceğim ay çocuğum" sözleriyle ortamda feryat eden çalışanın oyunculuğu, çevredeki vatandaşlar ve diğer sağlık personelleri tarafından tebessüm ve şaşkınlıkla takip edildi. Senaryo başarıyla tamamlanırken, ortaya çıkan görüntüler hem güldürdü hem de şaşırttı.