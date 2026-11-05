Tahran'da İranlılar sokaklara döküldü: Trump ve Netanyahu’nun afişleri ateşe verildi

Orta Doğu’daki siyasi gerilimlerin tırmandığı bir süreçte İran’ın başkenti Tahran, dikkat çeken ve tansiyonu artıran bir protestoya ev sahipliği yaptı. Binlerce kişinin akın ettiği İnkılap Meydanı, ABD ve İsrail yönetimlerine yönelik sert tepkilerin merkez üssü haline geldi.

Meydanda toplanan kalabalık grup, Batılı ve İsrailli liderleri hedef alan sıra dışı bir görsel eyleme imza attı. Gösteride, ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanı’nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yer aldığı dev bir afiş açıldı. Söz konusu afişte liderlerin bitkin, bitap düşmüş ve kıyafetleri parçalanmış halde tasvir edilmesi dikkat çekti.

Atılan sloganlar eşliğinde hazırlanan dev afiş protestocular tarafından ateşe verilerek küle çevrildi. İran sokaklarındaki bu hareketlilik uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekerken, bölgedeki diplomatik ve siyasi hassasiyeti bir kez daha gözler önüne serdi. Meydandaki gergin ama kontrollü kalabalığın eylemi olaysız şekilde sona erdi.