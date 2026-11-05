Yol verme husumeti silahlı saldırıya dönüştü: Zeytinburnu'nda kamyoneti kurşunlayan 3 şüpheli yakalandı

Bursa'da trafiği tehlikeye düşüren o sürücüye ceza

Bursa'da trafikte seyir halinde olan sürücü, araçların arasından hızla geçerek peş peşe tehlikeli şekilde şerit değiştirdi. Kontrolsüz şekilde şerit değiştiren, diğer araçları yakın takip eden ve trafikte tehlikeli hareketlerde bulunan sürücü, çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu. Tehlikeli yolculuk, aynı istikamette ilerleyen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin ardından harekete geçen Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri sürücüye, tehlikeli şerit değiştirmek ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlaller nedeniyle toplam 22 bin lira idari para cezası uygulandı.