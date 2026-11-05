11:13, 05/11/2026, Perşembe
Yol verme husumeti silahlı saldırıya dönüştü: Zeytinburnu'nda kamyoneti kurşunlayan 3 şüpheli yakalandı
İstanbul Zeytinburnu'nda park halindeki kamyonete motosikletle gelen şüpheliler tarafından silahla ateş açıldı. 2 Kasım'da meydana gelen saldırıya ilişkin yürütülen çalışmada 3 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler ile kamyonet sahibi arasında yol verme meselesinden husumet bulunduğu öğrenildi.
Zeytinburnu'nda park halindeki kamyonete ateş açtılar
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Kasım'da Çırpıcı Mahallesi'nde Engin Yalçınkaya'ya ait park halindeki kamyonete motosikletle gelen kişilerin silahla ateş açmasına ilişkin çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda şüphelilerin motosikletle olay yerine geldiği görüldü.
Yol verme husumeti nedeniyle saldırı düzenlediler
Polis ekipleri, silahla ateş eden Ü.D. (28) ile olayla bağlantısı olduğu belirlenen Y.V. (19) ve M.K'yi (28) gözaltına aldı. Şüpheliler ile kamyonet sahibi arasında yol verme meselesinden husumet bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.