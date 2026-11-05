Aydın'da kedi kurtarma operasyonu yürekleri ağıza getirdi

Aydın'da mahsur kalan kedi vatandaşların açtığı örtüye düştü
Aydın'ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 37 Sokak'ta bir apartmanın dördüncü katındaki pencere önünde mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Kedinin düşüşü kameraya yansıdı
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında yakalama filesinden kaçmaya çalışan kedi, vatandaşların binanın altında açtığı örtüye düştü. Kediyi kucaklayan vatandaşlar sevinç yaşarken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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