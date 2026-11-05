Devlet korumasındaki çocuklar için 'çorap' bağışı vadetmişti: Bakanlıktan Ersan Diamond'a suç duyurusu

Ersan Gülmez, Fenerbahçe-Liverpool karşılaşması sırasında çektiği videoda, maçta giydiği 'totem çoraplarını' satışa çıkaracağını ve satıştan elde edilecek geliri devlet koruması altındaki çocuklara bağışlayacağını duyurmuştu.
Gülmez'in açıklaması sosyal medyada infiale neden olmuştu.
Bakanlıktan suç duyurusu
Bağış yapılan vakıf Bakanlığa bağlı değil
Açıklamada, çocukların kişisel imaj ve algı çalışmalarına alet edilmesine ve devletin bakım ve koruma hizmetlerinin itibarsızlaştırılmasına yönelik girişimlere karşı hukuki ve idari tedbirlerin sürdürüleceği kaydedildi.
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