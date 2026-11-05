Birine Trump birine Netanyahu demişti: Akvaryumda beslediği pirana elini parçaladı

Yaklaşık 1,5 yıl önce yavru olarak iki pirana satın aldığını belirten Demir, "Hafta sonunda işyerimizi taşıdık. Yeni işyerimizde akvaryumu yerine koymadan içerisini temizlemek istedim. Her zaman olduğu gibi kepçe yardımıyla balıkları almak için çabaladım. Ama büyük oldukları için kepçe ile alamadım.