Yaşam alanı Kuzey Amerika olan çayırkoşarı Türkiye'de ilk kez Antalya'da görüntülendi

KUŞ GÖZLEMCİLERİ ANTALYA'YA AKIN ETTİ





Türkiye'nin farklı bölgelerinden kuş gözlemcilerinin nadir türü görmek için Manavgat'a geldiğini söyleyen Coşkun, "Türkiye'nin birçok yerinden çayırkoşarını görmek için kuş gözlemcileri Antalya'ya akın etti ve hala geliyorlar. Bu hafta iki birey oldular ve bu da çok önemli bir kayıt. Şu an için iki birey Manavgat Nehri ağzında beslenmekte ve dinlenmekte. Göçlerine devam etmek için orada beslenmekteler" diye konuştu.