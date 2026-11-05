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Yaşam alanı Kuzey Amerika olan çayırkoşarı Türkiye'de ilk kez Antalya'da görüntülendi

Yaşam alanı Kuzey Amerika olan çayırkoşarı Türkiye'de ilk kez Antalya'da görüntülendi

11:18, 05/11/2026, Perşembe
AA
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Yaşam alanı Kuzey Amerika olan çayırkoşarı Türkiye'de ilk kez Antalya'da görüntülendi

Yaşam alanı Kuzey Amerika olan nadir kuş türlerinden "çayırkoşarı", Türkiye'de ilk kez Antalya'nın Manavgat ilçesinde görüntülendi. Koruma altına alınan Ulualan Sulak Alanı'nda gözlemlenen çayırkoşarı, Türkiye'nin 506. kuş türü olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de ilk kez Antalya'nın Manavgat ilçesinde görüntülenen, Kuzey ve Güney Amerika arasında yaklaşık 10 bin kilometrelik göç yolculuğu yapan çayırkoşarı kuşunun ikinci bireyi de aynı bölgede görüldü. Manavgat Nehri'nin denize döküldüğü alanda beslenen ve dinlenen iki kuş, kuş gözlemcisi Ali Çobanoğlu tarafından fotoğraflandı.


Türkiye'de ilk kez Antalya'nın Manavgat ilçesinde görüntülenen, Kuzey ve Güney Amerika arasında yaklaşık 10 bin kilometrelik göç yolculuğu yapan çayırkoşarı kuşunun ikinci bireyi de aynı bölgede görüldü. Manavgat Nehri'nin denize döküldüğü alanda beslenen ve dinlenen iki kuş, kuş gözlemcisi Ali Çobanoğlu tarafından fotoğraflandı.

Manavgat Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü bölgede ilk kez Hollandalı bir kuş gözlemcisi tarafından tespit edilen çayırkoşarı, Türkiye'deki kuş gözlemcileri arasında büyük heyecana neden oldu. 

Manavgat Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü bölgede ilk kez Hollandalı bir kuş gözlemcisi tarafından tespit edilen çayırkoşarı, Türkiye'deki kuş gözlemcileri arasında büyük heyecana neden oldu.&nbsp;

Kuzey Amerika'da üreyen ve kışlamak için Güney Amerika'ya göç eden türün Türkiye'de ilk kez kayıt altına alınmasının ardından, ülkenin farklı kentlerinden çok sayıda kuş gözlemcisi Manavgat'a geldi. İlk bireyin görülmesinin ardından 3 Kasım'da aynı bölgede ikinci kez çayırkoşarı görüntülendi. Kuş gözlemcisi Ali Çobanoğlu, iki kuşu aynı karede fotoğrafladı.

Kuzey Amerika'da üreyen ve kışlamak için Güney Amerika'ya göç eden türün Türkiye'de ilk kez kayıt altına alınmasının ardından, ülkenin farklı kentlerinden çok sayıda kuş gözlemcisi Manavgat'a geldi. İlk bireyin görülmesinin ardından 3 Kasım'da aynı bölgede ikinci kez çayırkoşarı görüntülendi. Kuş gözlemcisi Ali Çobanoğlu, iki kuşu aynı karede fotoğrafladı.

İKİNCİ BİREY DE GÖRÜNTÜLENDİ


Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan Veteriner Hekim Gökçe Coşkun, Türkiye için ilk kayıt olan çayırkoşarı sayısının ikiye yükseldiğini belirterek, bunun önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Coşkun, "Türkiye için ilk kayıt olan çayırkoşarı kuşlarının sayısı arttı. Bu da Türkiye'nin göç yollarında yaban hayatı açısından büyük öneme sahip olduğunu gösteriyor. Doğal yaşam alanlarının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.

İKİNCİ BİREY DE GÖRÜNTÜLENDİAntalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan Veteriner Hekim Gökçe Coşkun, Türkiye için ilk kayıt olan çayırkoşarı sayısının ikiye yükseldiğini belirterek, bunun önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Coşkun, "Türkiye için ilk kayıt olan çayırkoşarı kuşlarının sayısı arttı. Bu da Türkiye'nin göç yollarında yaban hayatı açısından büyük öneme sahip olduğunu gösteriyor. Doğal yaşam alanlarının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.

10 BİN KİLOMETRELİK GÖÇ YOLCULUĞU


Çayırkoşarının normal göç güzergahının Amerika kıtası olduğunu anlatan Coşkun, "Çayırkoşarı normalde Kuzey Amerika ile Güney Amerika arasında 10 bin kilometrelik göç mesafesine sahip. Ancak bunun dışında bu türün Avrupa ve Asya'da nadir kayıtları da olabiliyor. Bu nedenle Türkiye'de görülmesi kuş gözlemciliği açısından oldukça önemli" diye konuştu.

10 BİN KİLOMETRELİK GÖÇ YOLCULUĞUÇayırkoşarının normal göç güzergahının Amerika kıtası olduğunu anlatan Coşkun, "Çayırkoşarı normalde Kuzey Amerika ile Güney Amerika arasında 10 bin kilometrelik göç mesafesine sahip. Ancak bunun dışında bu türün Avrupa ve Asya'da nadir kayıtları da olabiliyor. Bu nedenle Türkiye'de görülmesi kuş gözlemciliği açısından oldukça önemli" diye konuştu.

ÖNCE KIBRIS'TA ARDINDAN ANTALYA'DA


Türün Türkiye'de görülmesinden önce Kıbrıs'ta kayıt altına alındığını belirten Coşkun, "Biz çayırkoşarlarının ilk olarak Kıbrıs'ta iki birey olarak görüldüğü haberini almıştık. Kıbrıs'ın iki farklı noktasında ilk kayıtları gerçekleşti. Daha sonra Manavgat Nehri ağzında Hollandalı bir kuş gözlemcisi, bu kaydı girerek Türkiye'de özellikle kuş gözlemcileri arasında büyük gündem oluşturdu" dedi.

ÖNCE KIBRIS'TA ARDINDAN ANTALYA'DATürün Türkiye'de görülmesinden önce Kıbrıs'ta kayıt altına alındığını belirten Coşkun, "Biz çayırkoşarlarının ilk olarak Kıbrıs'ta iki birey olarak görüldüğü haberini almıştık. Kıbrıs'ın iki farklı noktasında ilk kayıtları gerçekleşti. Daha sonra Manavgat Nehri ağzında Hollandalı bir kuş gözlemcisi, bu kaydı girerek Türkiye'de özellikle kuş gözlemcileri arasında büyük gündem oluşturdu" dedi.

KUŞ GÖZLEMCİLERİ ANTALYA'YA AKIN ETTİ


Türkiye'nin farklı bölgelerinden kuş gözlemcilerinin nadir türü görmek için Manavgat'a geldiğini söyleyen Coşkun, "Türkiye'nin birçok yerinden çayırkoşarını görmek için kuş gözlemcileri Antalya'ya akın etti ve hala geliyorlar. Bu hafta iki birey oldular ve bu da çok önemli bir kayıt. Şu an için iki birey Manavgat Nehri ağzında beslenmekte ve dinlenmekte. Göçlerine devam etmek için orada beslenmekteler" diye konuştu.

KUŞ GÖZLEMCİLERİ ANTALYA'YA AKIN ETTİTürkiye'nin farklı bölgelerinden kuş gözlemcilerinin nadir türü görmek için Manavgat'a geldiğini söyleyen Coşkun, "Türkiye'nin birçok yerinden çayırkoşarını görmek için kuş gözlemcileri Antalya'ya akın etti ve hala geliyorlar. Bu hafta iki birey oldular ve bu da çok önemli bir kayıt. Şu an için iki birey Manavgat Nehri ağzında beslenmekte ve dinlenmekte. Göçlerine devam etmek için orada beslenmekteler" diye konuştu.

DOĞAL YAŞAM ALANLARININ ÖNEMİ


Kuzey ve Güney Amerika arasındaki göç güzergahı dışında Türkiye'de kaydedilen çayırkoşarlarının Manavgat Nehri ağzında bulunması, bölgenin göçmen kuşlar açısından taşıdığı önemi bir kez daha gündeme getirdi. Sulak alanlar, kıyı düzlükleri ve açık araziler, uzun mesafeli göç gerçekleştiren kuşların beslenmesi ve dinlenmesi açısından önem taşıyor. 

DOĞAL YAŞAM ALANLARININ ÖNEMİKuzey ve Güney Amerika arasındaki göç güzergahı dışında Türkiye'de kaydedilen çayırkoşarlarının Manavgat Nehri ağzında bulunması, bölgenin göçmen kuşlar açısından taşıdığı önemi bir kez daha gündeme getirdi. Sulak alanlar, kıyı düzlükleri ve açık araziler, uzun mesafeli göç gerçekleştiren kuşların beslenmesi ve dinlenmesi açısından önem taşıyor.&nbsp;
Başlıklar :ÇayırkoşarıKuzey AmerikaTürkiyeAntalyaManavgat
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