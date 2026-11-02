Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 62 gözaltı
Antalya genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 68 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. İHA destekli operasyonda 62 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde kokain, esrar, uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Antalya genelinde yürütülen çalışmalar sonucunda 80 şüpheli tespit edildi. Belirlenen 68 adrese, tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 330 gram kokain, 150 gram esrar, 154 adet uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi. İnsansız hava aracı (İHA) destekli gerçekleştirilen operasyon kapsamında çalışmaların sürdüğü, uyuşturucuyla mücadele operasyonlarının kararlılıkla devam edeceği öğrenildi.