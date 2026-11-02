Antalya'da COP31 hazırlıkları tamam: 7 ilçede uzaktan eğitim ve kadın personele idari izin geliyor

11-12 Kasım tarihlerinde düzenlenecek COP31 Dünya Liderleri Zirvesi öncesinde Antalya EXPO alanında basın toplantısı gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp ve Antalya Valisi Hulusi Şahin, 1 milyon 100 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmaları basın mensuplarına tanıttı.

85 DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANI KATILIMINI BİLDİRDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, zirvenin resmi müzakere alanı olan 527 bin metrekarelik Mavi Bölge'de Dünya Liderleri Zirvesi'nin yapılacağını duyurdu. Demiralp, şu ana kadar 85 devlet ve hükümet başkanının katılım sağlayacağını bildirdiğini belirterek toplamda 1,5 milyon ziyaretçi beklendiğini ifade etti.

7 TEMATİK MERKEZ VE SIFIR ATIK MÜZESİ KURULDU

582 bin metrekarelik Yeşil Bölge'de üniversiteler, sanatçılar, gençler ve sivil toplum kuruluşları için 7 tematik merkez oluşturuldu. Emine Erdoğan’ın öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Hareketi’nin Sıfır Atık Müzesi ile tanıtılacağını vurgulayan Demiralp; COPArt programı kapsamında 70 yabancı ve 120 yerli sanatçının eserlerinin sergileneceğini kaydetti.

7 İLÇEDE UZAKTAN EĞİTİM VE KADIN PERSONELE İDARİ İZİN HAZIRLIĞI

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 11-12 Kasım tarihlerinde Serik, Manavgat ve 5 merkez ilçe olmak üzere toplam 7 ilçede uzaktan eğitime geçileceğini açıkladı. Şahin ayrıca, çocukları ilk ve ortaöğretimde okuyan kadın kamu personeline idari izin verilmesi yönündeki çalışmaların tamamlandığını ve detayların birkaç gün içinde netleşeceğini ifade etti.

EXPO ALANI DÜNYANIN SAYILI KONGRE VE FUAR MERKEZİ OLUYOR

Zirvenin ardından EXPO alanının Antalya turizmine hizmet etmeye devam edeceğini belirten Vali Şahin, alanın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TGA bünyesinde Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı festival, fuar, etkinlik ve kongre merkezlerinden biri olarak Antalya'nın kış ve bahar turizmine katkı sunacağını vurguladı.

Hayat

COP31 alanı Türkiye’nin en büyük açık hava sahnesi olacak