Antalya'ya aşırı yağış nedeniyle turuncu kodlu uyarı
16:07, 28/10/2026, Çarşamba
AA
Bugün saat 18.00'den yarın saat 10.00'a kadar zaman zaman şiddetini artırarak yer yer aşırı yağış şeklinde etkili olması bekleniyor.
Antalya'da beklenen çok kuvvetli yağışın bazı ilçelerde yer yer aşırı yağış şeklinde etkili olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine "sarı" kod uyarısı "turuncu" kod olarak güncellendi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın merkez ilçeleri ile Manavgat, Alanya ve Serik'te beklenen kuvvetli ve çok kuvvetli yağışların, bugün saat 18.00'den yarın saat 10.00'a kadar zaman zaman şiddetini artırarak yer yer aşırı yağış şeklinde etkili olması bekleniyor.
Bu doğrultuda söz konusu ilçeler için verilen "sarı" kod uyarısı, "turuncu" kod olarak güncellendi.
Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.
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