Fotoğrafını çekmek isteyen Manavgat’a koşuyor: Yolunu şaşıran gizemli kuş heyecanlandırdı

Uzman Veteriner Hekim Gökçe Coşkun, "Bugün Antalya’nın Manavgat ilçesinde çok güzel bir haber alarak sabaha başladık. Şu anda Manavgat deniz kenarındayız. Sabah Hollandalı bir kuş gözlemcisi burada gözlem yaparken bize haber verdi. Hemen Kuş Gözlem Topluluğu olarak alana geldik. Bu tür Türkiye’nin 506. türü, Antalya’nın da 361. türü oldu. Şimdi bütün Türkiye’den kuş gözlemcileri buraya doğru geliyorlar. O kuşu görmek ve fotoğraflamak için geliyorlar. Bu alanın her sene ilkbahar ve sonbaharda birçok nadir kuşa ev sahipliği yaptığını biliyoruz" dedi.