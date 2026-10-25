Alanya’da motosiklet ile minibüs çarpıştı: Üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti

Dünyada sadece iki tane var: Üzerindeki kan izleri incelenecek

Antalya'da zabıta memuru İbrahim Uysal (46), çöplerin arasında, üzerinde 1915 tarihli damga bulunan askeri bir sedye buldu. 3,5 ay süren araştırmaların ardından tarihi sedye tescillendi ve Çanakkale'deki savaş müzesine bağışlandı. Çevresinden sedyeyi müzayedelere satması yönünde öneriler aldığını belirten Uysal, "Kendi açımdan çok büyük bir şey yapmadım. Bulduğum o objeyi tarihe emanet ettim" dedi.