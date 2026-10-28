Cadde dereye döndü: Mahsur kalan hamile kadın için tüm ekipler seferber oldu
14:43, 28/10/2026, Çarşamba
AA
Bodrum'da yağış nedeniyle evinde mahsur kalan hamile kadın kurtarıldı
Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış, Söğütlü Caddesi'nde su baskınlarına yol açtı. Sular nedeniyle evinden çıkamayan hamile kadının yardımına gelen ekipler, kadını güvenli şekilde tahliye ederek sağlık ekiplerine teslim etti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları ve sağanak, Bitez Mahallesi Söğütlü Caddesi'nde su baskınlarına yol açtı.
Cadde üzerindeki bir ikamette yaşayan hamile bir kadının mahsur kalması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
Adrese ulaşan ekipler, dereye dönen caddeden çıkamayan hamile kadını sedye ile güvenli şekilde tahliye etti.
Sağlık ekiplerine teslim edilen kadın, ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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