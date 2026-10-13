Piyasaya süremeden yakalandılar: 46 bin 200 dolar değerinde sahte banknot ele geçirildi

Susuz yetişiyor herkes kilo kilo alıyor: Sarı Türk altınını en çok Japonlar istiyor

Muğla’nın Ula ilçesinde susuz tarım yöntemiyle yetiştirilen Gökova susamında hasat başladı. Kendine özgü aroması ve altın sarısı rengiyle öne çıkan susam, yurt içindeki tüketicilerin yanı sıra özellikle Japonya’dan yoğun talep görüyor. Suşi yapımında kullanılan Gökova susamı, her yıl tüccarlar aracılığıyla Japonya’ya gönderilirken, bölgedeki üreticilerin de önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.