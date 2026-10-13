Başsavcılıktan 'fon soruşturmasında 141 kişilik liste' iddiasına açıklama: 109 şüpheliye tedbir sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul’da fonlar üzerinden yürütülen manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı soruşturması kapsamında sosyal medya ve dijital mecralarda yayılan 141 kişilik liste iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılık, bazı şüphelilerin finansal işlemlerine kısıtlama getirildiğine ilişkin haberlerin yanlış anlaşılmalara yol açmaması amacıyla bilgilendirmede bulundu.

Açıklamada, söz konusu şüpheliler hakkında daha önce malvarlığı tedbirleri uygulandığı ve ilgili kurumlara karar doğrultusunda müzekkereler gönderildiği belirtildi.

Kaldırılan tedbirlere ilişkin bilgiler sehven iletilmedi

Başsavcılığın açıklamasına göre Merkez Bankası ve Sermaye Piyasaları Birliği, daha önce alınan kararın gönderildiği dağıtım listesine kendilerinin de eklenmesini istedi. Bunun üzerine ilgili kurumlar dağıtım listesine dahil edilerek önceki karar bu kurumlara da iletildi.

Ancak soruşturma sürecinde haklarında kısıtlama kararları kaldırılan kişilere ilişkin bilgilerin sehven ilgili kurumlara gönderilmediği ifade edildi. Durumun fark edilmesinin ardından yeniden müzekkere yazıldığı ve tedbirlerin doğru şekilde uygulanmasının sağlandığı kaydedildi.

109 şüpheli hakkındaki tedbirler devam ediyor

Başsavcılık, açıklamanın yapıldığı gün itibarıyla ilgililer hakkında yeni bir karar bulunmadığını vurguladı. Yapılan işlemin, daha önce alınan kararın ilgili kurumlara gönderilmesinden ibaret olduğu belirtildi.

Açıklamada, mevcut listede haklarında kaldırma kararı bulunan kişiler dışında kalan 109 şüpheli hakkındaki tedbirlerin devam ettiği bildirildi.

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