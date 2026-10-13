Özgür Özel'den vekillerine 'fon iftiralarına devam' talimatı
13:39, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel
TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulunan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, parti içi isimlerin fon iftiralarına sahip çıktı. AK Partili bakanlara yönelik yalan kampanyalarının tek tek çökertilmesine rağmen Özel, milletvekillerine 'iftira furyasını sürdürün' mesajı verdi. Özel, daha önce dile getirdiği isim listesini açıklama konusunda ise çark etti.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de gerçekleştirdiği haftalık grup toplantısında fon soruşturmasına dair değerlendirmelerde bulundu. Özel, vekillerinin fon yalanlarına bir kez daha sahip çıktı.
Özel,
"Bütün milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum, eline bilgi gelen bilgisi olan bu bilgiyi ortaya koyacak, kaya gibi arkanızdayız. Koyacaksınız ortaya, doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek"ifadelerini kullanarak adeta 'iftira furyasını sürdürün' mesajı verdi.
'LİSTEYİ AÇIKLAYACAĞIZ' SÖZLERİNDEN GERİ ADIM
Daha önce yaptığı açıklamalarda fon soruşturmasıyla ilgili ellerindeki listeyi kamuoyuna duyuracaklarını ifade eden Özgür Özel, bu konuda söylem değişikliğine gitti.
Toplantıda liste konusuna değinen Yeni Parti lideri,
"Eğer yanılgı olsun istemiyorlarsa, o listeyi kendileri açıklasınlar görelim"diyerek listenin idare ve adli makamlarca açıklanması gerektiğini savundu.
- Süreç içerisinde Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır gibi öne çıkan Yeni Partili isimler yalan beyanlarda bulunmuş; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, söz konusu iddiaların asılsız ve iftira niteliğinde olduğunu vurgulayarak sorumlular hakkında hukuki süreç başlatacaklarını duyurmuşlardı.
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