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İtalya merkezli kahve ve kahve ekipmanları üreticisi Bialetti'nin bazı ürünlerinde insan sağlığını tehdit edebilecek seviyede okratoksin A bulundu.

Yasal limitleri aşan toksin nedeniyle markanın belirli kahve ürünlerinin satıştan kaldırılması ve piyasadan toplatılması için harekete geçildi.

İtalya , Polonya ve İrlanda'da yayımlanan geri çağırma bildirimleri doğrultusunda markanın fındık ve karamel aromalı kahvelerinin belirli üretim partileri kapsam altına alındı.

Yasal sınırı aşan toksin miktarı

Okratoksin A, bazı küf türlerinin doğal süreçte ürettiği toksik maddeler arasında yer alıyor.

Özellikle tarım ürünlerinin hasat sonrasında uygun olmayan koşullarda muhafaza edilmesi sırasında ortaya çıkabilen bu maddeye kahve başta olmak üzere farklı gıdalarda da rastlanabiliyor.

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Söz konusu kahvelerin uzun süre boyunca düzenli şekilde tüketilmesinin sağlık problemlerine neden olabileceği ifade edildi.

Ücret iade edilecek

Bialetti, yaptığı açıklamayla 250 gramlık ambalajlarda satılan bazı ürünlerinin belirli üretim partilerini geri çağırdığını duyurdu.

• Perfetto Moka fındık aromalı öğütülmüş kahve: BD160B ve BD161B

• Perfetto Moka fındık aromalı çoklu paket: BD160B

• Universal Grind fındık aromalı öğütülmüş kahve: BD160B

• Perfetto Moka karamel aromalı öğütülmüş kahve: LC5 BD149T

Şirket, geri çağırma kapsamındaki ürünleri satın alan kişilerin kahveleri alışveriş yaptıkları satış noktalarına geri götürebileceğini açıkladı.

Ayrıca ürünleri iade etmek isteyen tüketicilerin alışveriş fişini ibraz etmelerinin zorunlu olmadığı, fiş bulunmasa dahi ücret iadesi gerçekleştirileceği bildirildi.

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