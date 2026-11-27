Yasal limitleri aşan toksin nedeniyle markanın belirli kahve ürünlerinin satıştan kaldırılması ve piyasadan toplatılması için harekete geçildi.
Yasal sınırı aşan toksin miktarı
Okratoksin A, bazı küf türlerinin doğal süreçte ürettiği toksik maddeler arasında yer alıyor.
Özellikle tarım ürünlerinin hasat sonrasında uygun olmayan koşullarda muhafaza edilmesi sırasında ortaya çıkabilen bu maddeye kahve başta olmak üzere farklı gıdalarda da rastlanabiliyor.
Ücret iade edilecek
Bialetti, yaptığı açıklamayla 250 gramlık ambalajlarda satılan bazı ürünlerinin belirli üretim partilerini geri çağırdığını duyurdu.
Şirket, geri çağırma kapsamındaki ürünleri satın alan kişilerin kahveleri alışveriş yaptıkları satış noktalarına geri götürebileceğini açıkladı.
Ayrıca ürünleri iade etmek isteyen tüketicilerin alışveriş fişini ibraz etmelerinin zorunlu olmadığı, fiş bulunmasa dahi ücret iadesi gerçekleştirileceği bildirildi.
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