Alışveriş bağımlılığının habercisi olan 10 davranışa dikkat
Alışveriş bağımlılığının yalnızca fazla para harcamakla ilgili olmadığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Doğan Bektaş, önemli uyarılarda bulundu. İhtiyaç dışı alışveriş, satın alma dürtüsünü kontrol edememe, harcamaları gizleme ve alışveriş sonrasında suçluluk hissetmenin önemli belirtiler olduğuna dikkat çeken Doğan Bektaş, alışveriş bağımlılığının tedavi edilebilir bir ruh sağlığı sorunu olduğunu vurguladı.
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