"Beyaz sütlü mantarlara dikkat"





Bölgede çıntar, Karadeniz'de Kanlıca, Balıkesir çevresinde ise Melki olarak bilinen ve bilimsel adı Lactarius olan mantar grubuna da değinen Allı, vatandaşların severek tükettiği bu mantarların ayırt edilmesi konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Özellikle turuncu veya kırmızı süt salgılayan Kanlıca mantarlarına benzeyen beyaz sütlü türlerin tehlikeli olabileceğine işaret eden Allı, vatandaşların bu türleri birbirine karıştırmaması gerektiğini ifade etti. Bilinen ve doğru şekilde teşhis edilmiş çıntar ve Kanlıca mantarlarının besleyici ve lezzetli türler olduğunu belirten Allı, bu mantarlar üzerinde yapılan bilimsel çalışmaların tıbbi özelliklerine de işaret ettiğini söyledi.