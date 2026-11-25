İngiltere'de bu yıl aşırı sıcaklara bağlı ölümler 5 bin 258'e ulaşarak rekor seviyeye yükseldi. (arşiv)

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İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından paylaşılan rapora göre, ülkede bu yaz aşırı sıcaklığa bağlı 5 bin 258 kişinin yaşamını yitirdiği tahmin edildi.

Bu sayının, 2016'dan bu yana kaydedilen "en yüksek seviye" olduğu bildirildi.

UKHSA, Mayıs-Eylül 2026 dönemindeki aşırı sıcaklığa bağlı ölümlere ilişkin hazırladığı raporun sonuçlarını yazılı açıklamayla paylaştı.

Sayı 2022'deki rekorun neredeyse iki katı

Raporda, sıcaklıklarla bağlantılı ölümlerin sayısının 2022'de 2 bin 985, 2023'te 2 bin 295, 2024'te 1311 ve 2025'te 1504 olduğu hatırlatıldı.

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Bu yılki sayının 2022'deki rekorun neredeyse iki katına çıktığı kaydedildi.

En fazla ölüm, 21-28 Haziran 2026 tarihlerindeki aşırı sıcak dönemde gerçekleşti ve bu süreçte 2 bin 401 kişinin ölümünün sıcaklıklarla bağlantılı olduğu tahmin edildi.

Mayıs ve Haziran aylarındaki sıcak hava dalgalarında ise 3 binden fazla ölüm kaydedildi.

Uzun vadeli uyum önlemlerine vurgu

Raporda, iklim değişikliğiyle birlikte aşırı sıcaklıkların süresinin, sıklığının ve şiddetinin artmasının beklendiği belirtildi ve halk sağlığının korunması için uzun vadeli uyum önlemlerinin önemine vurgu yapıldı.

Imperial College London ile London School of Hygiene & Tropical Medicine araştırmacıları, yaz aylarında 30 Avrupa ülkesindeki kentsel alanlarda 50 binden fazla sıcağa bağlı ölüm meydana geldiğini ve bunun 2000 yılından bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğunu tahmin ediyor.

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Temmuz kayıtlardaki en kurak dönem oldu

İngiltere'de bu yıl üst üste 5 sıcak hava dalgası yaşanmış ve şiddetli kuraklık uydu görüntülerine yansımıştı.

Ülkenin birçok kesiminde 2 aydan fazla süre kayda değer yağış görülmemişti.

Başkent Londra'nın tamamı dahil İngiltere'nin yüzde 71,3'ü ile Galler için kuraklık ilan edilmişti, Temmuz 2026 ise ülkenin kayıtlarındaki en kurak dönem oldu.